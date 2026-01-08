Non solo basket: altri 7 punti di penalizzazione per il Trapani Calcio di Antonini. Futuro a rischio: gli scenari

Il club siciliano aveva già un -8 in classifica, che adesso diventerà -15 e porta la squadra granata a 19 punti in zona play-out. Una situazione complessa e che potrebbe arricchirsi di altri tristi capitoli

Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Trapani del patron Valerio Antonini – squadra del Girone C di Serie C – con altri 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nell’attuale stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

Inoltre il Tfn ha inflitto quattro mesi di inibizione e un’ammenda di 1500 euro al presidente Valerio Antonini. Stesse sanzioni per Vito Giacalone, 16 mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda per Andrea Oddo e, infine, 12 mesi di inibizione a Salvatore Castiglione. Deferimento che era arrivato “per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo”.

Il -7 si aggiunge agli 8 punti di penalizzazione che il club trapanese aveva ricevuto a maggio 2025 da scontare nella stagione 2025/26. La penalizzazione totale di 15 punti adesso porta il Trapani a 19 punti in classifica, in piena zona play-out. Il club trapanese – che in campo ha fin qui disputato una stagione più che dignitosa con giocatori di valore – non vive una situazione tranquilla.

Una penalizzazione pesante per il Trapani, che adesso si ritrova dalla lotta play-off a quella play-out. I primi di gennaio intanto è arrivato un altro deferimento sia a titolo di responsabilità diretta per le condotte dei propri dirigenti, sia a titolo di responsabilità propria. Alla società è stata inoltre contestata la recidiva: adesso sarà il Tribunale federale a dover decidere ulteriori sanzioni.

Una questione aperta e che in futuro potrebbe ancora arricchirsi di altri (tristi) capitoli. Il Trapani potrebbe infatti ulteriormente penalizzato dopo l’ultimo deferimento, nonostante il patron Valerio Antonini si sia mostrato tranquillo sia a novembre che adesso. La palla è in mano al Tribunale federale nazionale.

E anche il Trapani Shark, società di basket dello stesso proprietario – soprattutto dopo la figuraccia in mondovisione in Champions League – non se la passa meglio. La società cestistica deve infatti fare i conti con un pesante -8, ma soprattutto la fuga di diversi giocatori e una decisione definitiva da parte del Tribunale federale che ormai è prossima.

