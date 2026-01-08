Non sono cifre ufficiali, ma il guadagno di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per la sfida prevista per il 10 gennaio alle 8 del mattino italiane a Seul sarà ovviamente da record. I due sono ormai due icone del tennis e dello sport in generale a livello internazionale e anche un match non ufficiale – come quello previsto in Corea del Sud – porta introiti non indifferenti. Alcaraz e Sinner guadagneranno circa 2 milioni di euro a testa per giocare il match d’esibizione.

Anche i prezzi dei biglietti per vederli all’opera nello Hyundai Card Super Match, evento sponsorizzato in cui negli anni si sono sfidati campioni di diversi sport (tra cui anche un Federer-Sampras del 2007), sono alle stelle. Il prezzo più alto – che coincide anche con il settore più esclusivo – è quello dell’On-Court Experience: 3 milioni e 500mila won coreani, pari a circa 2mila e 60 euro. Prezzo che supera anche quello di diverse finali slam e decisamente fuori portata rispetto alla media. Ma anche le altre categorie non sono certo così economiche: i posti a visibilità ridotta, già terminati nel giro di pochissimo tempo, costano 165mila won (circa 97 euro), una cifra elevata per un match che non ha alcuna valenza ufficiale.

Intanto sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz sono a Seul e sono stati accolti da star, con foto, autografi, battute e mazzi di fiori. Un entusiasmo coinvolgente, figlio anche del fatto che in Corea del Sud non c’è un torneo maschile di livello in cui poter ammirare il meglio del tennis. Tanti i tifosi hanno fermato l’azzurro in aeroporto per chiedergli un autografo e lo stesso è avvenuto per Alcaraz, pronti per il primo confronto del 2026, sebbene non ufficiale, in attesa degli Australian Open. Venerdì 16, nel corso della Opening Week degli Australian Open, Sinner farà poi un test contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Poi sarà al via dell’evento speciale Million Dollar 1 Point Slam, nel quale professionisti e dilettanti si affronteranno in sfide a eliminazione diretta di un solo punto, per contendersi il ricchissimo montepremi. Il campione altoatesino a febbraio, anche se non è ancora arrivata l’ufficilità, dovrebbe giocare anche l’Atp 500 di Doha.

I prezzi dell’esibizione in Corea del Sud tra Sinner e Alcaraz

On-Court Experience: 3 milioni e 500mila won coreani (2mila e 60 €)

Royal Box: un milione e 730mila won coreani (mille e 17 €)

Loge: un milione e 520mila won coreani (894 €)

Courtside: un milione e 520mila won coreani (894 €)

Premium-A: un milione e 250mila won coreani (735 €)

Premium-B: un milione e 80mila won coreani (635 €)

Standard-A: 880mila won coreani (518 €)

Standard-B: 66mila won coreani (388 €)

Standard-C: 275mila won coreani (162 €)

Posti a visibilità ridotta: 165mila won coreani (97 €)