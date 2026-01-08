“Chiederò l’arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali, ma non accadrà. Qui tutti giocano a golf insieme”. Sono dure le prime parole di Sébastien Fanti, avvocato vallesano difensore di molte famiglie coinvolte nell’incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana della notte di Capodanno. L’uomo, intervistato dal quotidiano francese Le Parisien, ha espresso tutto il suo rammarico per l’accaduto sottolineando come tutti, nel resort, sapessero che la struttura “non era in regola”.

Dalle parole di Fanti sorgono dubbi sulle origini dei fondi dei proprietari dell’immobile – la coppia francese dei Moretti – il cui impero economico e immobiliare aveva già destato sospetti nei giorni successivi alla tragedia. Jacques Moretti, il proprietario, dalle parole dell’avvocato è un “personaggio losco” che “ha acquistato qui immobili per milioni di franchi svizzeri senza un solo franco di ipoteca. Non ho un solo cliente straniero – fa notare l’uomo – che si stabilisca in Svizzera senza accendere un’ipoteca, e faccio il notaio da 26 anni”. Secondo Fanti, Jacques Moretti – già accusato e condannato per altri crimini diversi anni fa – avrebbe acquistato immobili in contanti per un valore di 3 milioni di franchi.

“Per 9 anni mi mi sono scontrato con le autorità locali e sono riuscito a dimostrare diversi errori a Crans-Montana – ribadisce – conosco queste persone come le mie tasche”. Fanti ha lavorato infatti per un lungo periodo come responsabile della protezione dei dati e dell’informazione pubblica nell’amministrazione cantonale. Qui ha indagato in diversi casi di corruzione. Non essendoci in Svizzera un’unità di informazione, però, l’uomo ammette: “Non sappiamo da dove provengano i soldi del signor Moretti”. Secondo alcune fonti, il gestore del bar d’affitto pagava circa 40mila euro al mese. “Sapete quanti caffè e bottiglie di champagne dovete vendere per pagare 40 mila franchi di affitto al mese? Tantissimi“, dice in conclusione l’avvocato, che lascia aperta una speranza sull’arresto dei coniugi: “ci proveremo“.