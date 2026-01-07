Quattro vittorie su quattro, 12 gol segnati, qualificazione ai quarti di finale ottenuta, coppia gol (Osimhen e Lookman a quota 3) più prolifica della competizione. La Coppa d’Africa della Nigeria sembra andare come meglio non potrebbe. Sembra, perché in realtà ci sono diverse tensioni nello spogliatoio che stanno facendo discutere e non poco. Il riferimento è al litigio tra Victor Osimhen e Ademola Lookman nel corso della sfida contro il Mozambico vinta per 4-0, con l’ex Napoli che ora minaccia di tornare a casa.

Sul risultato di 3-0, infatti, la Nigeria ha avuto un’ottima occasione ma Lookman ha deciso di calciare verso la porta invece di metterla in mezzo per Osimhen. Una scelta che ha fatto infuriare l’ex Napoli – autore di una doppietta, di cui un gol su assist proprio di Lookman -, che inquadrato prontamente dalle telecamere ha detto all’esterno dell’Atalanta: “È un gioco di squadra!“. L’attaccante del Galatasaray ha quindi cominciato a passeggiare in campo ed è stato sostituito pochi minuti dopo.

Una classica discussione di campo. Animata, ma di campo. Litigi che solitamente finiscono lì. Non è questo il caso, perché Osimhen – secondo quanto riportato da A Bola – è pronto a lasciare la nazionale e tornare a casa. Osimhen pare abbia infatti riconsegnato il suo accredito e dichiarato di aver “chiuso” il suo rapporto con la nazionale nigeriana. Dopo il match è salito da solo sul pullman della squadra, senza parlare con nessuno, e ha poi atteso i suoi compagni impegnati nelle interviste. Il presidente della Federazione calcistica nigeriana, Ibrahim Gusau, ha cercato di calmare Osimhen, ma fin qui pare senza successo.

Una situazione che ha inevitabilmente fatto tornare in mente anche un altro episodio simile legato al comportamento del calciatore del Galatasaray: nel 2024 aveva già litigato con il suo allora allenatore, George Finidi, attraverso dei post sui social. Sabato 10 gennaio la Nigeria scenderà in campo per i quarti di finale di Coppa d’Africa contro l’Algeria, ma nel frattempo è impegnata a risolvere una questione importante per l’equilibrio dello spogliatoio, ma anche e soprattutto per far tornare il sereno tra i due giocatori di maggior qualità.