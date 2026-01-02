La nazionale africana ha perso tre partite su tre contro Mozambico, Camerun e Costa d'Avorio ed è stata eliminata dalla competizione con 0 punti

Ha dell’incredibile quanto accaduto in casa della Nazionale di calcio del Gabon dopo l’eliminazione nella fase a gironi in Coppa d’Africa. Il ministro dello Sport Simplice-Désiré Mamboulala ha infatti annunciato di aver sospeso la squadra, licenziato lo staff tecnico e cacciato sia Pierre-Emerick Aubameyang che Bruno Ecuele Manga (due dei giocatori più rappresentativi): un’eliminazione al primo turno del torneo che è stata accolta con sdegno nel paese, con il ministro dello Sport che ha annunciato una serie di sanzioni.

Contro la Costa d’Avorio, campione in carica, la nazionale gabonese ha perso 3-2, la terza sconfitta in altrettante partite del girone dopo le prime due perse contro Camerun e Mozambico. “Considerata la vergognosa prestazione dei Panthers, il governo ha deciso di licenziare lo staff tecnico, sospendere la nazionale fino a nuovo ordine e mettere fuori rosa i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang“, ha dichiarato Simplice-Désiré Mamboula in un messaggio trasmesso dalla televisione gabonese. Messaggio e comunicato che in un primo momento erano stati rimossi, ma poi sono riapparsi dopo qualche ora.

La prestazione della nazionale alla Coppa d’Africa era stata già oggetto di discussione durante il Consiglio dei ministri di mercoledì sera. “Questo indebolisce una parte della nostra identità nazionale“, ha dichiarato lunedì il presidente Brice Clotaire Oligui Nguema, una dichiarazione ripresa in un comunicato stampa ufficiale diffuso mercoledì sera.

“La nazionale evidenzia due problemi principali: la mancanza di metodo e la dispersione delle risorse“, ha spiegato il presidente che ha promesso “decisioni forti e strutturali” per ripristinare rigore, responsabilità e ambizione nella governance dello sport nazionale”. Sui social Pierre-Emerick Aubameyang ha risposto alle critiche. “Penso che i problemi della squadra siano molto più profondi della mia modesta personalità”, ha scritto, rispondendo a qualcuno che gli chiedeva se fosse lui il problema. L’attaccante, che soffriva di un fastidio alla coscia sinistra, aveva saltato l’ultima partita contro la Costa d’Avorio, tornando prima del previsto all’Olympique de Marsiglia, suo club di appartenenza.