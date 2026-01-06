La nota del sindacato: "Governo e Comune di Bologna si attivino con tutti i mezzi e le risorse necessari per riportare sicurezza e vivibilità all’interno e all’esterno della stazione e di tutti gli scali ferroviari"

Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso a coltellate ieri sera nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna “si trovava in un luogo il cui accesso è strettamente riservato ai dipendenti Trenitalia, una di quelle zone lavorative da considerarsi protette, e pertanto non possiamo esimerci dalla proclamazione di 8 ore di sciopero regionale unitario del settore, in via di definizione, per la giornata del 7 gennaio richiamando il principio della sicurezza e incolumità su tutti i luoghi di lavoro”. Così, in una nota, la Uil e Uiltrasporti Emilia-Romagna che “si stringono al dolore della famiglia”.

A giudizio del sindacato nella zona della stazione di Bologna “la situazione è divenuta ormai insostenibile, sia per chi presta il proprio servizio nell’area, sia per i viaggiatori e turisti in arrivo e in partenza dalla nostra città. Non intendiamo stare a guardare il rimpallo di responsabilità e la querelle politica tra governo nazionale e governo cittadino, che potrebbero generarsi a seguito di questo tragico avvenimento, chiediamo invece con forza che Governo e Comune di Bologna si attivino con tutti i mezzi e le risorse necessari per riportare sicurezza e vivibilità all’interno e all’esterno della stazione e di tutti gli scali ferroviari”. In particolare, chiosa la nota della Uil, “la politica tutta deve unirsi sul tema della sicurezza, sensibilizzando tutta la cittadinanza e promuovendo iniziative comuni che vedano la partecipazione di tutta la collettività”.

Anche la Cgil di Bologna e dell’Emilia Romagna esprime cordoglio per l’uccisione di Ambrosio, “barbaramente ucciso” nei pressi della stazione di Bologna, e chiede che “sia fatta piena luce” sull’accaduto. Il sindacato rivendica le segnalazioni sulle stazioni come aree critiche per la sicurezza e sollecita il governo a “mettere subito risorse e mezzi” per tutelare lavoratori e passeggeri. La Cgil ha annunciato il sostegno allo sciopero del trasporto ferroviario regionale del 7 gennaio 2025.