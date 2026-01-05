“Allegri non capisce di calcio”: l’ultima profezia di Hernanes e l’assurda teoria delle funivie

L'ex centrocampista di Inter, Juve e Lazio tra le tante ha voluto dire la sua sul Milan e sul suo stile di gioco, apparentemente "non dominante"

“Allegri non capisce di calcio, lui capisce della fisica che governa le funivie“. Il profeta Hernanes ne ha tirata fuori un’altra. L’ex centrocampista di Inter, Juve e Lazio tra le tante ha parlato di Massimiliano Allegri e del suo Milan sui propri canali social, analizzando a modo suo lo stile di gioco del tecnico italiano e della squadra rossonera.

“Fino a 15 anni fa non ero mai stato in una località sciistica. Poi, quando sono andato per la prima volta, ho visto quei cavi in acciaio chilometrici trasportare su quelle cabine. Vedevo il cavo che si curvava e pensavo ‘è troppo pesante’, ‘non ce la fa’. Poi ho capito una cosa: il cavo si curva di proposito. Ed è proprio quella curva che distribuisce il peso”, ha esordito Hernanes nel video sul proprio profilo Instagram, parlando di qualcosa che apparentemente non ha nulla a che vedere con il calcio.

Un paragone – quello tra i cavi della funivia e il Milan – curioso ma che Hernanes spiega nei dettagli. “E proprio ciò permette al cavo di portare su le persone con meno fatica e più sicurezza. Ed è ciò che ho notato durante la partita del Milan contro il Cagliari. Vedevo una squadra che cala, che si curva, che si piega, che sbaglia anche cose semplici”.

Un Milan che non dà mai l’impressione di dominare la partita, che spesso lascia la palla agli avversari, che non gioca un calcio spettacolare, ma che è pronto a colpire quando c’è l’occasione. Una costante delle squadre di Allegri e una costante anche del suo nuovo Milan, al momento dietro solo all’Inter in Serie A. “E subito una mente inesperta giudica: ‘questo Milan soffre’, ‘questo Milan è inesperto’, ‘questo Milan non domina’, ‘questo Milan non è concentrato’. E io vi chiedo: e se proprio questa curva fosse la loro forza? Il cervello umano non è fatto per essere teso, concentrato, lucido per 90 minuti. Il cervello funziona per attivazione, per momenti e per picchi”, continua Hernanes.

In sostanza: secondo l’ex centrocampista, una squadra non può stare sempre sul pezzo e sempre “a mille”. È ciò che pensa anche Massimiliano Allegri, che chiede alla sua squadra di capire i momenti, gestirli e affondare il colpo quando si può: “Dunque una persona che non sa piegarsi, prima o poi si spezzerà. La magia di Allegri e del Milan sta proprio qui: loro sanno attivarsi al momento giusto. E così quel cavo poi porta in alto le cabine”.