Dario Carotenuto e Sergio Ruotolo hanno evidenziato altri post social discutibili, tra cui il "Venezuela libre" come approvazione dell'attacco Usa. La Rai: "Regole esistono già. Chi deve intervenire intervenga, senza permettere che l’irresponsabilità di qualcuno danneggi la nostra immagine"

La fiamma tricolore, simbolo del Movimento sociale italiano e la didascalia: “26 dicembre 1946. Le radici profonde non gelano”. È polemica per il post social su Instagram di Riccardo Pescante, vicedirettore di Rai Sport, che negli scorsi giorni ha ricordato sui social l’anniversario della nascita del Msi, partito d’ispirazione neofascista.

Un gesto che non è passato inosservato e che negli ultimi giorni è stato ampiamente criticato dai parlamentari di Pd e M5s in Commissione di vigilanza Rai. Questi hanno chiesto all’azienda di servizio pubblico di prendere provvedimenti dopo l’accaduto. “È vergognoso che un vicedirettore di una testata Rai, nello specifico il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante, pubblichi sui social la sua appartenenza politica senza alcun ritegno. Chiediamo che Pescante si dimetta e che venga convocata immediatamente la commissione di vigilanza Rai e i vertici della Rai per chiedere di stabilire un codice di autoregolamentazione di tutti i componenti Rai, soprattutto dirigenti e direttori e vicedirettori“.

A dichiararlo in una nota sono stati i parlamentari Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai. “Non è possibile che ormai tutti i dirigenti possano immaginare di dire che loro appartengono ad un partito piuttosto che ad un altro, perché così si perde di credibilità e la Rai diventa la portavoce del partito di governo. Questo non fa bene né alla Rai né alla nostra democrazia”, si legge nella nota.

Il post con la fiamma tricolore è stato ampiamente criticato da diversi esponenti di Pd e M5s, tra cui anche dal capogruppo del M5s in commissione vigilanza Rai, Dario Carotenuto: “L’uso che il vicedirettore di RaiSport fa dei suoi canali social è incompatibile con le linee guida del servizio pubblico. Roberto Pescante, vicedirettore di Rai Sport, usa i propri canali per celebrare il Movimento Sociale o condividere meme di dubbio gusto paragonando Landini a Maduro. Non è libertà d’opinione: è mancanza di senso istituzionale“.

Carotenuto ha infatti ricordato altri post di natura politica da parte di Pescante nel corso di questi mesi, tra cui anche quello di approvazione nei confronti dell’attacco Usa in Venezuela, come la foto su Instagram postata domenica 4 gennaio con la scritta “Venezuela libre“.

Ad accodarsi al pensiero di Carotenuto anche il responsabile informazione nella segreteria nazionale del Pd, Sergio Ruotolo: “Se sei del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni puoi fare quello che vuoi ed esprimerti come vuoi. Sui social media perdi ogni parvenza di decenza. La Rai non è più ‘la Rai di tutti’. È l’house organ di Fratelli d’Italia. Con quale credibilità si continua a dire che la Rai è indipendente?”.

E da qui l’elenco dei vari post Instagram del vicedirettore di Rai Sport contestati da Ruotolo: “In un post la fiamma tricolore, in un altro ‘Con la violenza non si risolve niente, figurati senza‘. In un terzo compare un meme che raffigura Donald Trump con la scritta ‘dopo Nicolás Maduro adesso tocca a Maurizio Landini‘, con l’aggiunta ironica: ‘Peccato che sia solo un meme’. Non hanno ritegno e non nascondono la sudditanza al partito. Per questo chiediamo alla Commissione di vigilanza Rai di convocare i vertici di viale Mazzini per chiarire e imporre una linea di comportamento pubblico per i dipendenti Rai. Il servizio pubblico non è un megafono di partito: è un bene di tutti”.

La risposta della Rai

Dopo le polemiche delle ultime ore, con una nota è intervenuto il consigliere di amministrazione Rai Roberto Natale: “Le regole per l’uso dei social in Rai ci sono. Sono state affinate negli anni, anche integrando il Codice Etico con le osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare di Vigilanza. Al tema il Cda ha dedicato su mia richiesta una approfondita discussione nella seduta del 16 ottobre scorso. Nessun dubbio sul fatto che debba farne uso responsabile e non sconsiderato ogni dipendente Rai, tanto più se ricopre ruoli da dirigente. Chi deve intervenire intervenga, senza permettere che l’irresponsabilità di qualcuno danneggi l’immagine di tutta la Rai”.