Ultimo aggiornamento: 18:07

Operatore di Local Team aggredito a Ciampino mentre documentava i danni del forte vento

di Local Team per Il Fatto
Il cameraman si trovava all'esterno di un campo di padel
Un operatore di Local Team è stato aggredito mentre cercava di documentare i danni causati da un nubifragio a un campo da padel a Ciampino. Nelle immagini, l’operatore si stava posizionando su suolo pubblico quando un uomo è uscito dalla proprietà aggredendolo verbalmente a più riprese fino a impedirgli di portare a termine il suo lavoro.

