Venus Williams – leggenda statunitense del tennis – giocherà nel tabellone principale degli Australian Open 2026 dopo aver ricevuto l’ottava e ultima wild card femminile. Sarà la sua prima apparizione al Melbourne Park dal 2021 e la prima volta che gareggerà fuori dagli Stati Uniti dal 2023. A ufficializzare la wild card per la più grande delle due sorelle Williams sono stati gli organizzatori dello Slam australiano. Venus Williams, 45 anni, diventa così la donna più anziana a competere nel tabellone principale degli Australian Open, superando il record precedentemente detenuto dalla giapponese Kimiko Date, che a 44 anni perse al primo turno degli Australian Open 2015.

La tennista statunitense, che è tornata a giocare nel luglio 2025, si preparerà per gli Australian Open 2026 all’Hobart International. “Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di giocare durante l’estate australiana”, ha detto Williams. “Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l’opportunità di tornare in un luogo che ha significato così tanto per la mia carriera”, ha aggiunto. Finalista del singolare degli Australian Open nel 2003 e nel 2017, Williams è cinque volte campionessa di Wimbledon e ha vinto anche due volte gli US Open. Dopo aver giocato l’ultimo match a marzo 2024, Venus Williams era tornata in campo a luglio 2025 al Wta di Washington prima in doppio e poi in singolare contro Peyton Stearns, vincendo in due set. Al secondo turno fu sconfitta da Magdalena Frech e successivamente giocò anche a Cincinnati e agli Us Open (sempre grazie a una wild card), perdendo rispettivamente contro Bouzas Maneiro e Muchova.

Venus Williams è tornata in campo a metà 2025 dopo un periodo complesso, segnato da problemi di salute, come ha raccontato apertamente sui social. Problemi da lei definiti come fattori che “hanno inciso sul mio tennis e sul percorso della mia carriera“. Nell’agosto 2024 si è sottoposta a un intervento chirurgico per un fibroma uterino.