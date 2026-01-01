I carabinieri di Modena hanno individuato l’aggressore di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano 45enne accoltellato e ferito gravemente nel centro della città la mattina del 30 dicembre. Si tratta di un giovane con problemi psichici e di tossicodipendenza. Non ci sarebbero collegamenti tra il ragazzo e il prete e dunque il movente resta oscuro. Il Procuratore di Modena Luca Masini ha convocato una conferenza stampa per le 21 al comando provinciale dei carabinieri, che procedono per tentato omicidio.