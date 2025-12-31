Un regalo di Natale inaspettato: due cuori nuovi per due bambini di sei e otto anni. È la sorpresa arrivata all’Ospedale Bambino Gesù per due bimbi da tempo in lista per un trapianto. L’ospedale ha immortalato il momento in cui a uno dei due, il più grande, viene data la lieta notizia. La generosità delle famiglie di altri due piccoli, loro coetanei, ha trasformato il sogno in realtà: gli interventi, effettuati il 18 e il 20 dicembre, sono andati bene ed i bimbi, dopo vari giorni in coma farmacologico, sono stati ‘risvegliati’ completamente il giorno della Vigilia: in via eccezionale, hanno così potuto trascorrere la festa nel reparto di terapia intensiva insieme alle famiglie. Una favola natalizia a lieto fine, dopo tanta sofferenza.

I trapianti sono stati realizzati da due differenti equipe cardiochirurgiche guidate dai dottori Lorenzo Galletti e Adriano Carotti. I due bambini, seguiti presso l’ospedale dalla dottoressa Rachele Adorisio, sono entrambi ricoverati presso l’unità di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica guidata dal dottor Luca Di Chiara.

Una storia “eccezionale”, racconta all’ANSA Adorisio, responsabile del Programma trapianto di cuore, anche perché i donatori sono due coetanei: “La donazione di organi a questa età è molto rara, quindi è stato un vero regalo per i nostri piccoli pazienti. Il trapianto di un cuore adulto è infatti possibile, ma la differenza di età è determinante per la prognosi del trapianto, ed il fatto che i donatori siano dei coetanei rappresenta un grande vantaggio in termini di buon esito a lunga durata dell’intervento”. Il caso di Andrea è stato particolarmente complesso: “Attendeva un cuore da un anno e mezzo, e durante tutto questo tempo – racconta la dottoressa – ha vissuto in ospedale in Terapia intensiva con un cuore artificiale ‘esternò. Nonostante tutto, ha sempre avuto una grande vitalità: dipingeva e studiava con una insegnante in ospedale. Quando gli abbiamo detto che era arrivato un cuore per lui non poteva crederci. Mi ha detto solo ‘grazie’, commosso e sollevato, e subito ha iniziato a inviare messaggi a tutti dal cellulare per comunicare la notizia. Anche il piccolo donatore, suo coetaneo di 8 anni, era in attesa di un trapianto di rene. Ora Andrea è più forte e potrà attendere un rene nuovo con più serenità e correndo meno rischi”. Anche Marco – con la passione per la pianola, che suona anche in ospedale – non riusciva a crederci: “Alla notizia ha avuto un momento di tristezza e ha detto ‘questo vuol dire però che c’è qualcun altro che muore e che c’è una mamma che soffre’. È un percorso difficile anche psicologicamente – dice Adorisio – e le nostre equipe sono di grande supporto”.