La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo: choc in California. I resti trovati dopo una settimana

Tragedia in California: il corpo di Erica Fox, triatleta californiana scomparsa una settimana fa, è stato ritrovato su una spiaggia e – secondo i vigili del fuoco – è stata uccisa da uno squalo. I resti di Erica Fox sono stati ritrovati sabato, come confermato dal padre e dal marito alle agenzie di stampa statunitensi. Fox, 55 anni, faceva parte di un gruppo di nuotatori partiti il 21 dicembre da Lovers Point, vicino a Monterey, in California, ma non era mai tornata a riva. Secondo il San Francisco Chronicle, un testimone che passava per caso in auto nella zona aveva raccontato di aver visto saltare dall’acqua uno squalo con qualcosa in bocca che sembrava un corpo umano.

Domenica Jean-François Vanreusel – marito di Erica Fox – e altri componenti del suo club di nuoto avevano organizzato una marcia commemorativa lungo la costa di Lovers Point. Dalla sua scomparsa è cominciata un’operazione di ricerca su larga scala, che ha coinvolto equipaggi della Guardia Costiera statunitense, soccorritori dei vigili del fuoco e della polizia locali. Alla fine il corpo è stato ritrovato sulla spiaggia di Davenport, a sud di Santa Cruz. A riconoscere i resti sono stati marito e padre della vittima. A largo della costa californiana sono tantissimi gli squali bianchi presenti, ma difficilmente ci sono incidenti con gli esseri umani. Prima della morte della triatleta negli ultimi 75 anni erano state 16 le vittime.