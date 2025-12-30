“Non importa la mia età, scriviamo la storia”: Miura firma con un nuovo club, a febbraio compirà 59 anni

Kazuyoshi Miura non ne vuole sapere di smettere. Il calciatore giapponese, che compirà 59 anni a febbraio ed è il giocatore professionista più anziano del mondo, ha firmato un contratto fino a giugno in prestito con il Fukushima United, squadra giapponese di terza divisione.

L’ex attaccante del Giappone, che ha cominciato la sua carriera con il Santos nel 1986 ed è passato anche dalla Serie A con la maglia del Genoa, non è riuscito a segnare nei 69 minuti giocati nelle sette partite della scorsa stagione in prestito all’Atletico Suzuka, club di quarta divisione. “La mia passione per il calcio non è cambiata, non importa quanti anni abbia”, ha dichiarato poco prima di iniziare la 41esima stagione da calciatore professionista.

“Sono molto grato di aver avuto questa opportunità. Prometto che darò tutto me stesso per dare il mio contributo. Scriviamo la storia insieme!”. Conosciuto in Giappone come “King Kazu”, questo sarà il quarto prestito di Miura dal 2022 dallo Yokohama FC, squadra della J2 League (seconda serie giapponese). Miura ha firmato per il club nel 2005, ma non ha mai giocato per loro dal 2020.

In passato è stato anche una bandiera della nazionale giappponese, con cui ha segnato 55 gol in 89 partite fino al 2000 – anno della sua ultima partita con il Giappone – due anni dopo la sua eccellente esclusione dal Giappone ai Mondiali del 1998, alla prima volta in una fase finale della Coppa del Mondo.

Miura, che ha dichiarato di voler giocare fino a 60 anni, ha affermato di essere pronto ad “accettare una nuova sfida” dopo essere retrocesso la scorsa stagione nei campionati regionali giapponesi. Il Fukushima – suo nuovo club – si è classificato al decimo posto in terza divisione nella passata stagione.

La sua carriera si è svolta per larga parte in Giappone, ma Miura ha anche un’esperienza in Italia, una in Portogallo e una in Australia. In Italia ha indossato la maglia del Genoa in Serie A nel 1994/95, mentre in Portogallo quella della Oliveirense – seconda serie portoghese – tra il 2022 e il 2024. Meno recente e più breve l’esperienza australiana, con il Sidney Fc, nel 2006.