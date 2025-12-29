Sul corpo sono stati riscontrati segni sul collo e sul petto, elementi che hanno spinto gli investigatori a disporre ulteriori verifiche

Aveva segni sul collo e sul petto. Per questo indaga la Squadra mobile di Milano sul decesso di un pensionato di 72 anni. La morte è avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre e sono stati disposti gli accertamenti del caso per stabilire se si tratti di un decesso naturale o di un possibile omicidio.

L’uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione, disteso sul divano. Sul corpo sono stati riscontrati segni sul collo e sul petto, elementi che hanno spinto gli investigatori a disporre ulteriori verifiche. A lanciare l’allarme, poco prima dell’alba di sabato, è stata la moglie, una donna di origine polacca, che ha contattato il numero di emergenza 112.

Secondo quanto emerso, nei giorni precedenti alla morte il 72enne aveva denunciato la moglie a causa di continui litigi e discussioni violente, episodi che avevano già reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sarà ora l’autopsia, disposta dal pubblico ministero di turno Laura Biliotti, a chiarire le cause della morte.