Ultimo aggiornamento: 14:25

Milano, giovane trovata senza vita in un cortile. Il pm esclude la caduta: “Qualcosa di strano c’è” – Video

di Local Team per Il Fatto
Il magistrato Antonio Pansa ha confermato la presenza di segni sul cadavere della donna rinvenuta in via Paruta
Qualcosa di strano c’è. Ci sono segni in varie parti” del corpo della ragazza, ma il pm Antonio Pansa, presente sulla scena, ha escluso la morte per caduta della donna trovata senza vita questa mattina in via Paruta a Milano, al civico 74. “Dobbiamo fare accertamenti” ha aggiunto. La donna non è stata ancora identificata. “Ci sono i medici legali che hanno fatto tutti i rilievi del caso”. Il magistrato ha confermato la presenza di alcuni segni sul cadavere della donna, ma ha specificato che non è chiaro se siano antecedenti o meno al decesso.

