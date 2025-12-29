“Qualcosa di strano c’è. Ci sono segni in varie parti” del corpo della ragazza, ma il pm Antonio Pansa, presente sulla scena, ha escluso la morte per caduta della donna trovata senza vita questa mattina in via Paruta a Milano, al civico 74. “Dobbiamo fare accertamenti” ha aggiunto. La donna non è stata ancora identificata. “Ci sono i medici legali che hanno fatto tutti i rilievi del caso”. Il magistrato ha confermato la presenza di alcuni segni sul cadavere della donna, ma ha specificato che non è chiaro se siano antecedenti o meno al decesso.