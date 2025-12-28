Una persona è stata investita sui binari non lontano dalla stazione di Firenze Rifredi. L’investimento ha bloccato l’Alta Velocità nel nodo di Firenze causando ritardi fino a 100 minuti.

La circolazione, inizialmente sospesa attorno alle 18.30 per consentire l’accertamento dell’autorità giudiziaria, è poi ripresa circa un’ora dopo: l’incidente ha fatto però accumulare ritardi a una decina di treni Alta Velocità e Intercity, direttamente coinvolti e fermi. Possibili ritardi, fa sapere Trenitalia, potrebbero riguardare anche altre Frecce e anche i regionali potrebbero subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Ecco i treni direttamente coinvolti.

Treni Alta Velocità e Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00); FR 9428 Napoli Centrale (15:10) – Venezia Santa Lucia (20:34); FR 9649 Torino Porta Nuova (15:50) – Roma Termini (20:15); FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Milano Centrale (20:30); FR 8524 Roma Termini (16:50) – Bolzano (21:48); FR 9650 Roma Termini (16:50) – Milano Centrale (19:58); FR 9555 Milano Centrale (17:10) – Battipaglia (23:28); IC 594 Trieste Centrale (13:27) – Roma Termini (22:20); IC 592 Roma Termini (15:30) – Trieste Centrale (23:38).

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e oggetto di variazione: FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48): il treno oggi ferma a Firenze Campo Marte anziché a Firenze Santa Maria Novella.