Per sbloccarsi si è dovuto procurare un rigore: il proverbiale episodio che può diventare la svolta chiave. All’improvviso, in un mezzogiorno natalizio a San Siro, Christopher Nkunku ha trovato le prime gioie con il Milan. C’è la sua firma sulla vittoria contro il Verona, decisiva per la classifica: il rigore del 2 a 0, pochi minuti dopo anche il gol che ha chiuso la partita. Dopo 4 mesi, 11 partite e zero reti, ecco la doppietta che può cambiare la storia di Nkunku al Milan.

Il primo tempo dell’attaccante francese contro l’Hellas Verona sembrava per la verità aver rispecchiato il copione amaro di questi sui primi mesi in Italia: avulso dal gioco, mai pericoloso. Per sbloccare la gara è servito il solito Pulisic, capace di portare avanti la squadra di Allegri da calcio d’angolo al termine di una prima frazione brutta e monotona.

Nella ripresa invece è arrivata la chance del riscatto. Grazie a un contatto con Nelsson giudicato falloso dall’arbitro Fabbri, Nkunku si è presentato sul dischetto e ha battuto Montipò. Cinque minuti dopo, al 53esimo, ecco la doppietta. Parte tutto da Modric, che scarica dal limite dell’area un sinistro deviato dal portiere scaligero sul palo: la palla rimbalza in area piccola, Nkunku capisce tutto e ci si avventa, ribadendola in rete. La doppietta è servita, il Milan vince 3 a 0 a San Siro.

Basterà per convincere Max Allegri e cambiare i piani del Milan? Il tecnico era stato quasi profetico alla vigilia: “Nkunku ha le possibilità di fare bene. A volte chi arriva ha bisogno di più tempo per inserirsi, ma ha una tecnica molto importante. Lui deve essere molto fiducioso perché è in un ambiente che lo vuole”. Ecco, su quest’ultimo punto – come raccontato da ilfattoquotidiano.it – c’è più di qualche dubbio. In attacco è arrivato Füllkrug, quindi Nkunku è diventato sacrificabile: se qualcuno dovesse presentare offerte, saranno valutate. L’intenzione di Allegri e del Milan è rinforzare la difesa, anche rinunciando al francese dopo appena 4 mesi. Sempre che questa doppietta non possa aprire a nuove riflessioni.