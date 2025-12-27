Una donna di 87 anni investita mentre attraversa la strada, la nuora che assiste alla scena dalla finestra e viene colta da un malore fatale pochi istanti dopo. È la drammatica concatenazione di eventi che nel tardo pomeriggio di Santo Stefano ha portato alla morte di due donne a Pistoia, lungo via Fiorentina, nella zona dello Sperone.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto che procedeva in direzione Bottegone ha investito una donna di 87 anni, Liliana Podestà, mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violento e le condizioni dell’anziana sono apparse subito gravissime. Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente dopo l’incidente e, sotto shock, avrebbe accusato un malore. Ad assistere alla scena è stata la nuora dell’anziana, Laura Mecheri, 59 anni, che si trovava nell’abitazione di famiglia affacciata sulla strada, a pochi metri dal punto dell’investimento. È stata lei a lanciare l’allarme chiamando il 112, ma poco dopo, alla vista della suocera gravemente ferita, è stata colta a sua volta da un improvviso malore.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano, oltre all’automedica. Entrambe le donne sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Per Laura Mecheri, però, i sanitari non hanno potuto fare nulla: il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo. Liliana Podestà è morta invece a causa dei gravissimi traumi riportati nell’investimento, nonostante i tentativi di salvarle la vita.

La polizia municipale di Pistoia ha messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso accertamenti per chiarire eventuali responsabilità e verificare le condizioni di visibilità e sicurezza della strada al momento dell’impatto. Le due vittime erano entrambe molto conosciute nel quartiere. Laura Mecheri lavorava come fisioterapista alla Maic, era sposata con un medico e il figlio è volontario della Croce Verde. Liliana Podestà, pensionata di 87 anni, viveva da tempo nella stessa zona.