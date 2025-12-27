Nico Paz segna, Di Francesco esplode: rosso al Via del Mare e polemica, cosa è successo in Lecce-Como

Il tecnico giallorosso impazzisce per il mancato fischio prima della rete che ha aperto la sfida, poi dominata dai lariani di Fabregas

Al Via del Mare esplode la polemica dopo il gol che apre la sfida tra Lecce e Como. Al 20esimo del primo tempo i lariani passano in vantaggio grazie a una grande giocata di Nico Paz: il numero 10 si libera della marcatura di Ramadani, si gira rapidamente e conclude di potenza. Il tiro, deviato dalla spalla di Tiago Gabriel, sorprende Falcone e vale lo 0-1.

L’azione scatena però le proteste furibonde del Lecce. Eusebio Di Francesco contesta il modo in cui Nico Paz si è liberato del centrocampista giallorosso, accusandolo di aver allargato il braccio durante il contrasto. L’arbitro Matteo Marchetti, dopo il controllo della sala Var, convalida la rete. Una decisione che manda su tutte le furie il tecnico salentino.

La tensione non si placa dopo il gol. Di Francesco protesta con veemenza a bordocampo e si scaglia anche contro il quarto uomo. Marchetti, dopo l’ennesima discussione, estrae il cartellino rosso ed espelle l’allenatore del Lecce, che lascia l’area tecnica continuando a indicare l’arbitro e chiedendo spiegazioni sul mancato fischio.

La partita, però, prende definitivamente la strada del Como. La squadra di Fabregas, tornata alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, dilaga nella ripresa e si impone 3-0 grazie ai gol di Ramon e Douvikas. Prestazione brillante dei biancoblù, trascinati da un Nico Paz dominante, che salgono momentaneamente al sesto posto solitario con 27 punti. Per il Lecce, invece, arriva la terza sconfitta nelle ultime sei gare di Serie A.