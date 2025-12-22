“La pace è un bene prezioso quando la si possiede e da ricercare con ogni sforzo quando la si perde. Questo lo comprende più di chiunque altro chi conosce la guerra ed è preparato a fronteggiarla. Per questo non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l’idea del pacifismo alle forze armate”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando operativo di vertice interforze, dove partecipa ad un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. La premier ha citato la formula latina ‘si vis pacem para bellum’, chi vuole la pace prepari la guerra, sottolineando che “non è, come molti pensano, un messaggio bellicista. Tutt’altro, è un messaggio pragmatico, il senso è – ha aggiunto – che solo una forza militare credibile allontana la guerra. Perché la pace non arriva spontaneamente: è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l’aggressore, la forza allontana l’aggressore”. Meloni ha poi fatto riferimento all’etimologia di ‘deterrenza’: “Io sono appassionata di etimologia della parola, racconta sempre il senso più profondo di quello che noi diciamo. E l’etimologia della parola deterrenza arriva dal latino, il senso è incutere timore al punto da distogliere”.