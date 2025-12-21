Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:48

Palermo, sparatoria nella piazza della movida: ferita una donna di 33 anni

di Redazione Cronaca
Portata in ospedale, non è in pericolo di vita: secondo una prima ricostruzione, non era l’obiettivo dell’azione. Gli investigatori pensano a un regolamento di conti tra bande
Palermo, sparatoria nella piazza della movida: ferita una donna di 33 anni
Icona dei commenti Commenti

Una donna di 33 anni è stata ferita alla spalla da colpi di fucile esplosi intorno alle 2:30 di notte di domenica mentre stava bevendo un drink nei pressi di piazza Francesco Nascè, uno dei luoghi della movida di Palermo. Portata in ospedale, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la donna non era l’obiettivo dell’azione armata.

L’uomo che ha sparato è fuggito a bordo di un’auto e ha investito due pedoni. L’intera è stata chiusa al traffico e transennata dalla polizia e dai carabinieri, che hanno avviato i rilievi. Tra le ipotesi formulate dagli investigatori canche quella di un regolamento di conti tra bande.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione