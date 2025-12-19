Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:28

Milano, insegue ragazze minorenni fuori dalla metro: arrestato 19enne per violenza sessuale. I video dei pedinamenti

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (46)
Due i casi contestati: le vittime avevano 15 e 16 anni
Icona dei commenti Commenti

Individuava ragazze minorenni e sole all’uscita della metropolitana, con discrezione su un monopattino elettrico le pedinava fino a casa e appena loro aprivano il portone, le aggrediva per abusare di loro. Due gli episodi, avvenuti la scorsa estate, contestati a un 19enne ecuadoriano, arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Milano per violenza sessuale lo scorso 13 dicembre.

La prima violenza sessuale è avvenuta a Bussero, nel Milanese, lo scorso 12 agosto. La vittima è una 15enne. Di un anno maggiore la seconda vittima, aggredita a Milano il 19 settembre. L’aggressore era appostato con il suo monopattino appena fuori dai tornelli della fermata della M2 di Crescenzago. La ragazza esce, gli passa davanti, lui aspetta che lei giri l’angolo e imbocchi le scale di uscita, per seguirla con il monopattino. Le telecamere della stazione lo riprendono con addosso dei calzoni neri, una t-shirt bianca e un cappellino da baseball verde. Lo stesso accessorio immortalato anche dal sistema di videosorveglianza installato sulla banchina della stazione M2 di Gorgonzola. L’uomo, vestito con abiti chiari, scende dal treno, portandosi dietro lo stesso monopattino, con dettagli di un colore arancione brillante. Sulla banchina individua la giovane vittima e, in modo discreto, la pedina fino a casa. Sono stati proprio il cappellino e il monopattino a permettere agli inquirenti di risalire al 19enne, che li usava anche per andare al lavoro. Nella sua casa i carabinieri del nucleo operativo di Porta Monforte, coordinati dalla Procura di Milano, hanno ritrovato anche gli abiti usati durante le due violenze sessuali. Al termine delle indagini, coordinate dalla procura di Milano, il gip ha emesso nei confronti del giovane un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione