“Allegri ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo che non può passare inosservata”: il Napoli attacca l’allenatore del Milan

Finale ad altissima tensione durante la semifinale di Supercoppa: rissa sfiorata tra le due panchine, a fine partite è il gelo tra Antonio Conte e il tecnico rossonero

La richiesta di un cartellino rosso a Mike Maignan dopo una manata a Matteo Politano. Questa la causa di un finale ad altissima tensione durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan – vinta dal Napoli per 2-0 con i gol di Neres e Hojlund – che ha visto protagonisti Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali prima e lo stesso allenatore del Milan e Antonio Conte poi. Impossibile infatti non notare il mancato saluto tra i due a fine gara.

Il finale è stato incandescente, con Allegri che si è rivolto a Oriali con parole grosse: secondo alcune immagini che circolano sui social e come riportato da La Stampa, Allegri avrebbe più volte gridato a Oriali “sei un cogl**ne”. I due stavano anche per venire a contatto prima dell’intromissione di alcuni dirigenti di entrambe le squadre. Clima pesante che è proseguito oggi, quando il Napoli con una nota ufficiale ha preso le distanze da comportamento del tecnico rossonero.

“La Ssc Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati”, si legge in un comunicato ufficiale del club partenopeo.

Tutto sarebbe nato da un “ma basta” di Antonio Conte ai milanisti e da lì uno scambio di parole non certo amichevoli tra Allegri e Oriali: “Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”, si conclude la nota del club azzurro.

A macchiare una gara agonisticamente valida ed entusiasmante anche il mancato saluto tra Conte e Allegri a fine partita: l’allenatore rossonero è tornato negli spogliatoi senza salutare nessuno, mentre Conte lo ha potuto fare soltanto con Landucci, vice appunto del tecnico toscano. Da capire se adesso ci saranno immagini e audio chiari e di conseguenza se arriverà qualche sanzione dopo gli screzi in campo.