Le due semifinali si giocheranno giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, mentre la finale è prevista per lunedì 22: tutto quello che c'è da sapere

I riflettori del calcio italiano si spostano a Riyad, in Arabia Saudita. È tutto pronto per la Supercoppa italiana, competizione che dal 2023 è passata da due a quattro squadre. E che serve soprattutto a rifocillare le casse dei club con milioni di petroldollari. Il torneo si gioca infatti per la quarta volta consecutiva in Arabia Saudita (la sesta negli ultimi otto anni) e si svolge con il format di semifinali e finale. Nella passata stagione a trionfare fu il Milan, vincendo in rimonta sia la semifinale contro la Juventus, sia la finale contro l’Inter. Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Le partecipanti alla Supercoppa italiana 2025

Inter, Napoli, Milan e Bologna: queste le squadre a Riyad per giocarsi la Supercoppa italiana. La squadra di Cristian Chivu ha ottenuto la qualificazione grazie al secondo posto in Serie A, mentre il Napoli dopo aver vinto lo scudetto proprio davanti ai nerazzurri.

Bologna e Milan hanno ottenuto la qualificazione invece tramite la Coppa Italia: i rossoblù di Vincenzo Italiano grazie alla vittoria della competizione, il Milan invece come seconda finalista. Le semifinali vedranno di fronte l’Inter contro il Bologna, il Milan contro il Napoli. Ovviamente le quattro squadre non giocheranno in questo weekend di Serie A e recupereranno le partite nelle prossime settimane.

Il montepremi della Supercoppa italiana 2025

I tifosi italiani al seguito di Milan, Napoli, Inter e Bologna saranno pochissimi. Il motivo della Supercoppa in Arabia però sta tutto nel montepremi, che complessivamente arriva a ben 53 milioni di euro. La vincitrice incassa 9,5 milioni di euro, mentre 6,7 vanno alla finalista. Le due semifinaliste perdenti portano a casa “solo” 2,4 milioni, poco più rispetto ai 2 milioni a testa che ricevono tutti i club di Serie A.

Date e calendario

La prima sfida in programma è quella tra Milan e Napoli, semifinale prevista per giovedì 18 dicembre alle ore 20. Stesso orario anche per la seconda semifinale, quella tra Inter e Bologna, prevista 24 ore dopo, per venerdì 19 dicembre. La finale si gioca invece lunedì 22 dicembre, sempre alle ore 20. Non è prevista la finalina per il terzo e il quarto posto.

• giovedì 18 dicembre 2025, ore 20 (22 ora locale): Napoli-Milan

• venerdì 19 dicembre 2025, ore 20 (22 ora locale): Bologna-Inter

• lunedì 22 dicembre 2025, ore 20 (22 ora locale): finale

Il regolamento

Lo schema prevede che a sfidarsi siano la vincitrice del campionato e la finalista perdente di Coppa Italia da una parte, e la vincitrice della Coppa e la seconda classificata in Serie A dall’altra. Dunque, il format delle Final Four è stato confermato anche per l’edizione 2025. Nel caso in cui le due sfide dovessero terminare in parità, si andrà direttamente ai calci di rigore. Non sono previsti i tempi supplementari.

Dove vedere in tv e streaming

Le tre sfide della Supercoppa italiana 2025 saranno visibili in tv gratis e in chiaro sui canali Mediaset, che detiene i diritti del torneo. Le due semifinali si potranno vedere su Italia Uno, mentre il canale della finale è ancora da decidere (potrebbe essere Canale 5). In streaming si potranno vedere sempre gratuitamente sia sul sito di Sportmediaset che su Mediaset Play.