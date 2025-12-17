È iniziata poco dopo le ore 9 di mercoledì 17 dicembre la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l’ultima che viene abbattuta dal Comune di Napoli, una delle sette vele che furono realizzate negli anni ’70. L’abbattimento è partito con due grandi escavatori a tenaglia che stanno demolendo a pezzi la grande Vela, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico. Come spiegano gli operai al lavoro, ci vorranno due settimane di giorni lavorativi per buttare giù tutta la Vela, poi verranno separati i materiali a cominciare da ferro e cemento. L’area dovrebbe essere pulita del tutto entro metà gennaio.