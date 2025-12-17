“Johnny Federer… Ah no, Gianni Sinner”: la risposta grottesca (a una domanda semplicissima) del concorrente di Caduta Libera spopola sul web

Nel 2025 è stata la persona più cercata in Italia su Wikipedia (davanti anche a Papa Leone XIV), è uno degli sportivi più famosi al mondo e sicuramente lo sportivo italiano più conosciuto a livello internazionale. Parliamo ovviamente di Jannik Sinner, anche se a giudicare da una delle ultime puntate di “Caduta Libera” a Canale 5 non sembra essere così ovvio. Un concorrente – probabilmente tradito anche dall’emozione del momento e dall’altissima posta in palio – ha commesso una gaffe che ha subito fatto il giro del web. Protagonista indiretto della vicenda è proprio Jannik Sinner, il campione azzurro nel tennis, vincitore già di quattro slam e di uno storico Wimbledon nell’estate 2025.

La domanda era di quelle considerate “facili”, anzi semplicissima: “chi è stato il primo tennista italiano a vincere Wimbledon“, il terzo Slam stagionale dopo Australian Open e Roland Garros? Un quesito abbordabile anche per chi non segue il tennis con particolare attenzione, visto che di Sinner si parla davvero ormai ovunque e in più contesti.

A rendere il tutto ancora più semplice c’erano una serie di aiuti: l’iniziale del nome, una “J”, la finale del cognome, una “R”, e la certezza che nome e cognome fossero entrambi composti da sei lettere. Insomma, tutto portava ovviamente a “Jannik Sinner”.

E invece no. Perché il concorrente ha mostrato da subito insicurezza nella risposta, con il conduttore Max Giusti quasi interdetto. Inoltre Max Giusti è anche un grande appassionato di tennis, ha intervistato più volte i protagonisti italiani e alle ultime Atp Finals ha anche presentato il Grand Opening Show con protagonisti Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari. “Forse è anche l’unico ad aver vinto, non si parla mai di lui in questo periodo”, ha ironizzato il conduttore.

Ormai in evidente difficoltà, il concorrente ha reso il momento ancora più esilarante con la sua risposta: “Johnny Federer”. A quel punto, Max Giusti ha urlato sempre tra le risate: “Ma che?? È italiano!!”, in riferimento a Sinner. E anche a tempo scaduto, il concorrente ha risposto con un errato “Ah no, è Gianni Sinner“, con Max Giusti che ha ancora risposto: “Se, Gianni. È Jannik!”.