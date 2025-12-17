Il giornalista Fabio Ravezzani lascerà a fine 2026 il suo incarico di responsabile dello sport nel gruppo Mediapason, chiudendo una carriera di più di 20 anni nel gruppo televisivo lombardo. “Confermo, il 2026 sarà il mio ultimo anno a Telelombardia, mi occuperò solo di sport, e poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male”, ha svelato Ravezzani a Italia Oggi.

Il giornalista, 65 anni, dirà dunque addio a un polo televisivo locale quotato e considerato nel mondo del giornalismo sportivo negli ultimi 40 anni e che comprende Antenna Tre, Telelombardia, Top Calcio e Videogruppo, trasmettendo anche in Piemonte. Ravezzani, che da due anni è in pensione, stando a quanto riportato sempre da Italia Oggi, ha deciso di cedere il suo 4% del capitale di Mediapason per divergenze di vedute e di presentare le sue dimissioni da tutti gli incarichi operativi: direttore generale, direttore delle news e dello sport.

Chi è Fabio Ravezzani

Cresciuto a Torino, Ravezzani è un giornalista professionista dal 1988. Nella fase iniziale della sua carriera è stato un telecronista a Quartarete TV, poi nel 1988 è passato a Tuttosport, per il quale per un lungo periodo è stato punto di riferimento per Juventus e Torino. Ha poi ricoperto il ruolo di opinionista su Antennatre, prima di arrivare a Telelombardia, dove nel 2000 è diventato il responsabile della redazione sportiva.

Ha partecipato alla trasmissione Il processo di Biscardi in qualità di esperto di calciomercato tra il 2003 e il 2006, mentre da luglio 2009 è stato direttore responsabile, oltreché dello sport, anche delle news di Telelombardia, Antennatre e Videogruppo Piemonte. Dal 2012 è direttore generale del Gruppo Mediapason e, dal 2023, direttore editoriale di 7gold.