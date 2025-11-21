Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:03

Calciopoli, la docu-serie 20 anni dopo il più grande scandalo del pallone italiano

di F. Q.
Disponibile in streaming su Chili le 10 puntate di "Calciopoli ultimo atto, le verità nascoste"
Calciopoli, la docu-serie 20 anni dopo il più grande scandalo del pallone italiano
Icona dei commenti Commenti

È online la docuserie sul più grande scandalo del pallone: “Calciopoli ultimo atto, le verità nascoste“. A quasi 20 anni di distanza, il Gruppo Mediapason – su ispirazione del direttore Fabio Ravezzani – ha ricostruito i fatti che portarono la Juventus in Serie B. Quello scenario apocalittico che sconquassò il calcio italiano è stato ricostruito da due giornalisti di Telelombardia, Claudio Garioni e Pino Vaccaro. La serie è disponibile in streaming su Chili, piattaforma indipendente.

L’ Inchiesta non parte da tesi precostituite, ma è un lavoro totalmente inedito che ripercorre 20 anni di storia tra calcio e potere. Il pallone è uno strumento che rotola sullo sfondo: l’inchiesta racconta uno spaccato della storia d’Italia dei primi anni Duemila. Lo fa attraverso le voci di tutti i protagonisti: i dirigenti più importanti, gli imputati, i magistrati, gli avvocati, gli arbitri e i giocatori. La linea del tempo è costruita sulla base di decine di intercettazioni, molte inedite. Le immagini di allora si alternano alle interviste e ai contributi attuali. Dieci puntate (4 sulla Juve, 3 sull’Inter e 3 sul Milan) per ripercorrere uno scandalo che ha cambiato il modo di pensare calcio nella testa di ogni tifoso.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione