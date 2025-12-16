Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: ottimi segnali da biahtlon, slittino e snowboard. Che show di Pellegrino a Davos

Ben 5 vittorie e 20 podi: questi i risultati ottenuti dall’Italia la scorsa settimana negli sport invernali. Una cifra quasi record, che dimostra come gli azzurri si stiano avvicinando bene ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. L’Italia ha già conquistato almeno un podio in 12 discipline e solo gli Stati Uniti vantano la stessa versatilità.

Biathlon

Il biathlon continua a regalare emozioni. Dopo il successo di Dorothea Wierer a Oestersund, ad Hochfilzen (Austria) è toccato prima a Tommaso Giacomel e poi a Lisa Vittozzi. Il trentino si è imposto nella sprint e poi ha sfiorato il bis nell’inseguimento, dove è stato battuto solo dal francese Éric Perrot. Al femminile Vittozzi ha sfoderato una magnifica rimonta nell’inseguimento, salendo dal 14esimo al primo posto con una gara perfetta sia al tiro che sugli sci. Alla sappadina sono bastate cinque gare per tornare al successo dopo aver saltato lo scorso inverno per infortunio. Sono arrivate conferme anche da Wierer, ottima quarta nella sprint e nona nell’inseguimento.

Slittino

L’Italia è stata protagonista anche nel secondo appuntamento di slittino. A Park City (Usa) gli azzurri hanno vinto la gara a squadre con Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Leon Felderer e Andrea Vötter/Marion Oberhofer, mantenendo la testa dal primo all’ultimo riscontro. Successo che è stato condito da altri tre podi. Nel singolo femminile Hofer è arrivata seconda prendendosi la prima top-3 in carriera. Lo stesso vale per Felderer, che al maschile è giunto terzo, davanti a Dominik Fischnaller. Terza piazza e primo podio anche per Nagler/Malleier nel doppio maschile, con Voetter/Oberhofer quarte tra le donne.

Snowboard

È ancora grande Italia nello snowboard alpino. Nel gigante di Cortina è arrivato il terzo successo in tre gare, con tre atleti diversi, della squadra maschile. Questa volta è toccato ad Aaron March, al primo trionfo nella specialità, dopo che a Mylin avevano vinto prima Maurizio Bormolini e poi Mirko Felicetti. Terzo Bormolini, che mantiene la leadership in classifica generale. Quarti, invece, Edwin Coratti e la sorella Jasmin al femminile.

Due podi sono arrivati anche nello snowboard cross grazie a Michela Moioli, che a Cervinia ha cominciato l’inverno con il secondo posto nella gara individuale. La bergamasca si è poi ripetuta nella prova a squadre, dove, assieme a Lorenzo Sommariva, è arrivata ancora seconda grazie a una rimonta dal quarto posto nella sua frazione.

Ski cross

Anche l’Italia dello ski cross ha iniziato con il botto la stagione olimpica. Nell’opening è arrivata una storica doppietta con Simone Deromedis e Edoardo Zorzi, al primo podio in carriera. Deromedis, al sesto successo in Coppa del Mondo, si è ripetuto in gara-2, dove ha chiuso secondo. Risultati che lo lanciano al primo posto in classifica generale. Bene anche Jole Galli al femminile, che in gara-2 è arrivata in finale, per poi chiudere quarta.

Sci di fondo

Nello sci di fondo weekend indimenticabile a Davos per Federico Pellegrino, che, dopo aver saputo di essere uno dei quattro portabandiera azzurri a Milano Cortina 2026, prima ha portato l’Italia sul podio nella team sprint e poi si è ripetuto nella gara individuale. Nella prova a squadre, in coppia con Elia Barp, ha chiuso secondo grazie alla sua ultima frazione. Piazza d’onore ottenuta anche nella sprint, dove ha sfiorato il successo arrendendosi per centimetri al francese Lucas Chanavat.

Sci alpino

Nello sci alpino non è arrivata la vittoria, ma Sofia Goggia e Alex Vinatzer hanno confermato di essere in palla. A Saint-Moritz Goggia ha conquistato due terzi posti tra super G e discesa, oltre a una quarta piazza nella prima discesa vinta da Lindsey Vonn. Vinatzer, in Val d’Isère, ha chiuso ottavo in gigante e quarto in slalom, in rimonta nella seconda manche. Bene anche Tommaso Sala, settimo in slalom, Elena Curtoni, sesta in super G, e Laura Pirovano, con tre top-10 in tre gare.

Pattinaggio di velocità

La scorpacciata azzurra di podi ha coinvolto anche il pattinaggio di velocità. A Hamar (Norvegia) Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini sono arrivati secondi nell’inseguimento a squadre. Giovannini, poi, ha centrato il terzo posto nella mass start.

Bob

Prosegue l’ottimo momento di Patrick Baumgartner, che nel bob a quattro, dopo il terzo posto di Innsbruck, ha archiviato due quarti posti a Lillehammer (Norvegia), battuto solo dagli equipaggi tedeschi.

Freestyle

Nella settimana in cui Flora Tabanelli è tornata sulla neve in Valle d’Aosta, assieme a Federica Brignone, dopo l’infortunio al crociato del ginocchio destro, il fratello Miro ha centrato la prima finale stagionale nel big air di Steamboat (Usa), piazzandosi sesto con una prima run da 82,75 punti.