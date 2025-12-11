Deromedis-Zorzi: storica doppietta italiana in Coppa del Mondo di ski cross, battuti i francesi in casa loro

Doppietta storica per l’Italia nel primo dei due ski cross della tappa di apertura della Coppa del Mondo. Sulle nevi di Val Thorens (Francia), Simone Deromedis ha trionfato nella gara maschile, seguito dall’altro italiano Edoardo Zorzi. È una prima volta nella storia dello ski cross: un trionfo che dà segnali importanti in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma tra meno di due mesi.

I due azzurri, autori rispettivamente del quarto (1:06.30) e del 17° (1:06.87) miglior tempo nelle qualificazioni, si sono guadagnati in scioltezza il pass per la fase ad eliminazione diretta. Qui, dopo aver superato gli ottavi ed i quarti di finale, si sono ritrovati nella stessa semifinale, in cui sono riusciti ad arrivare davanti sia allo svizzero Alex Fiva sia all’austriaco Johannes Aujesky.

Stesso risultato anche nella big final riservata ai migliori quattro atleti in cui il campione mondiale di Bakuriani 2023, dopo un combattuto testa a testa disputato sin dal settore iniziale, ha tagliato la linea di arrivo per primo di fronte all’esperto connazionale originario di Songavazzo, regalatosi il migliore risultato della carriera in una gara di Coppa del Mondo.

Per Edoardo Zorzi invece, si tratta del diciassettesimo podio sul massimo circuito internazionale nonché della sesta vittoria (la seconda ottenuta nella località francese dopo quella di un anno fa). A completare la top-3 ci ha pensato il francese Youri Duplessis-Kergomard (terzo) mentre quarto si è piazzato l’altro transalpino Melvin Tchiknavorian.

“Sono partito bene, ho sempre sciato al meglio e sono contento di quello che sono riuscito a fare, anche perché per me questa gara è speciale”, queste le prime parole di Deromedis dopo il successo attraverso i canali della federazione. Una gara speciale per un motivo ben preciso: “Un paio di mesi fa è morto mio nonno e ci tenevo moltissimo a dedicargli una vittoria”, ha concluso il freestyler italiano.

Credit photo: coni.it