Le immagini diffuse dalla polizia del Merseyside mostrano Paul Doyle mentre guida nel centro di Liverpool il giorno in cui ha investito la folla di tifosi che festeggiavano la vittoria della propria squadra in Premier League. Le immagini delle bodycam della polizia mostrano anche il momento dell’arresto di Doyle. Doyle è stato condannato a 21 anni e 6 mesi di carcere per l’incidente di maggio, in cui sono rimaste ferite oltre cento persone.
