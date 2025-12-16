L’Inter e Denzel Dumfries sciolgono ogni dubbio: il calciatore olandese si è operato alla caviglia che lo tiene fuori da circa un mese e rimarrà ai box per diverso tempo. Orientativamente 2-3 mesi. Tanti. A comunicarlo è proprio l’Inter con una nota ufficiale: “Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane”.

Denzel Dumfries è fermo ai box dal 9 novembre, quando durante il match contro la Lazio è stato sostituito a inizio secondo tempo dopo aver detto a Chivu di aver sentito “girare la caviglia”. Subito dopo aveva raggiunto i compagni in ritiro in nazionale olandese, ma era poi subito tornato a Milano senza mai giocare.

Da quel momento, ha alternato riposo a lavoro in palestra, ma continuando a sentire dolore alla caviglia e non tornando più in campo con il club nerazzurro. Adesso bisogna solo valutare i tempi di recupero esatti, che però come già detto sicuramente saranno lunghi.

Lungo infortunio per Dumfries: l’Inter torna sul mercato

Nel frattempo, l’Inter ha già iniziato a muoversi sul mercato. Inevitabile visto quanto starà fermo l’olandese e visto che anche Matteo Darmian da tempo è alle prese con un lungo infortunio. Al club nerazzurro interessa il 23enne Moris Valincic, esterno della Dinamo Zagabria, club dal quale l’Inter ha prelevato Sucic in estate e con il quale i nerazzurri hanno creato una vera e propria rete di contatti: vedi Brozovic e Kovacic prima di Sucic.

Ma non solo Valincic: in lizza per l’Inter ci sono anche due giocatori attualmente in Serie A. Il primo è Brooke Norton-Cuffy del Genoa, esterno che sta facendo vedere ottime cose e che ha già preso confidenza con il campionato italiano. Il secondo è Idrissa Touré, esterno del Pisa che per caratteristiche e struttura fisica somiglia tanto a Dumfries. Da “sgrezzare”, ma con potenziale enorme.