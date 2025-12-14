Incendi e lanci di fumogeni e bottiglie. Poco prima delle 17 sono scoppiati scontri tra i tifosi del Genoa e dell’Inter davanti allo stadio di Marassi. I tafferugli sono iniziati prima della partita, all’arrivo dei pullman dei tifosi dell’Inter. Secondo i testimoni, questi sarebbero arrivati con le porte pullman già aperte, lanciando fumogeni e bombe carta. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due auto posteggiate sono rimaste danneggiate.