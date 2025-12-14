Tutto è avvenuto circa un'ora prima dell'inizio del match previsto per le 18: volati petardi, fumogeni e bottiglie presi da una campana di raccolta rovesciata

Scontri tra ultras di Genoa e Inter a circa un’ora dall’inizio della partita. I tafferugli sono avvenuti fuori dal “Ferraris” di Genova, dove alle 18 è in programma la gara di serie A tra il club rossoblu e i nerazzurri. Gruppi di tifosi si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. A fuoco anche una vettura, colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Due i feriti.

Gli scontri sono scoppiati all’arrivo dei pullman dei tifosi dell’Inter. Secondo testimoni, questi sarebbero arrivati con le porte pullman già aperte, lanciando fumogeni e bombe carta. Sempre secondo testimoni, i tifosi del Genoa sarebbero stati ad aspettarli, dall’ingresso del settore ospiti.

E da lì sono partiti scontri tra le tifoserie e con la polizia, con lancio di oggetti e cassonetti incendiati. Sono volati petardi, fumogeni e bottiglie presi da una campana di raccolta rovesciata. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due auto posteggiate sono rimaste danneggiate.

Polizia e carabinieri sono intervenuti per dividere le tifoserie. con due agenti rimasti feriti. Terminati i tafferugli, l’afflusso dei tifosi allo stadio è ripreso regolarmente. Il traffico stradale davanti allo stadio di Marassi è ancora bloccato.