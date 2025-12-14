Il mondo FQ

Spettacolo invernale tra neve e nebbia sui Monti Sibillini: il video da Castelluccio di Norcia

Un paesaggio da fiaba nel cuore dei Monti Sibillini, dove la neve si fonde con la nebbia creando scenari mozzafiato
Sospeso tra luce, neve e nebbia, l’inverno a Castelluccio di Norcia si fa meraviglia pura. La mattina di domenica il Pian Grande, nel cuore dei Monti Sibillini, a 1.400 metri di quota ha regalato uno degli scenari più affascinanti degli ultimi anni: un paesaggio completamente innevato, attraversato da un sole limpido e da banchi di nebbia che, come un respiro, si formano e si dissolvono in pochi istanti. Sull’altopiano la neve caduta nei giorni scorsi disegna una distesa candida, interrotta solo dai profili delle montagne e dalle linee leggere delle recinzioni. La nebbia scivola bassa, si solleva, cambia direzione, ricrea il paesaggio a ogni sguardo, trasformandolo di continuo in un gioco di luci, colori e riflessi. Escursionisti, fotografi e semplici visitatori hanno raggiunto Castelluccio per assistere a uno spettacolo che non ha nulla da invidiare alla fioritura tra giugno e luglio e delle sue lenticchie.

