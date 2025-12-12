Il mondo FQ

L’Italia fa 3 su 3 nel giovedì europeo e si avvicina alla Germania: caccia al quinto slot | La nuova classifica del ranking Uefa

di Redazione Sport
Fondamentali le vittorie di Roma, Bologna e Fiorentina. Il coefficiente stagionale consente alle prime due federazione di portare una quinta squadra nella prossima Champions League
La due giorni di Champions League era terminata con il classico bicchiere mezzo vuoto, perché alle due vittorie di Atalanta e Juventus avevano fatto da contraltare le sconfitte di Inter e Napoli. Il giovedì europeo invece ha portato bottino pieno: vittorie di Roma e Bologna in Europa League, successo anche per la Fiorentina in Conference. Punti fondamentali per i tre club, ma anche per l’Italia nel ranking Uefa stagionale, la classifica che stabilirà a fine stagione le due federazioni che potranno avere uno slot extra nella prossima Champions. Nel caso della Serie A, quindi, mandare anche una quinta squadra. L’Italia era rimasta un po’ indietro, ma ora è in grande recupero: grazie ai risultati di questa settimana si è portata al terzo posto, superando anche la Spagna, e molto vicina alla Germania, attualmente seconda.

Le vittorie di Roma, Bologna e Fiorentina

La Roma trova la vittoria più imponente nella sesta giornata di Europa League. La formazione di Gasperini travolge in trasferta il Celtic 3-0 e vede avvicinarsi la qualificazione diretta agli ottavi. A sbloccare il risultato un’autorete di Scales (6′), poi si scatena Ferguson con una doppietta (36′ e 46′). Prima dell’intervallo Engels fallisce un rigore. Giallorossi a quota 12 in classifica. Un punto dietro si trova invece il Bologna, che vince in rimonta in trasferta a Celta Vigo (1-2). Padroni di casa avanti al 17′ con Zaragoza, nella ripresa la risposta della squadra di Italiano con la doppietta di Bernardeschi (rigore al 65′ e rete al 75′, su assist di Cambiaghi).

Boccata d’ossigeno per la Fiorentina, almeno in Conference League: i viola si sono imposti per 2-1 in casa sulla Dinamo Kiev. Vantaggio con Kean al 18′ su assist di Dodo. Il pari degli ucraini arriva al 55′ con Mykhaylenko. Al 74′ il raddoppio della Fiorentina con Gudmundsson che decide la partita. Si tratta della terza vittoria in cinque partite europee, la prima di Vanoli in panchina: viola ora al settimo posto in classifica, in piena corsa per un posto agli ottavi.

La nuova classifica aggiornata del Ranking Uefa

  1. Inghilterra – Club: 9/9 – 12.500
  2. Germania – Club: 7/7 – 11.142
  3. Italia – Club: 7/7 – 11.000
  4. Portogallo – Club: 4/5 – 10.600
  5. Spagna – Club: 8/8 – 10.375
  6. Polonia – Club: 4/4 – 10.125
  7. Cipro – Club: 3/4 – 10.000
  8. Francia – Club: 7/7 – 9.500
  9. Danimarca – Club: 2/4 – 9.125
  10. Grecia – Club: 4/5 – 8.300

