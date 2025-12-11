“A Cortina mi sento a casa. Per la prima volta sarò in pista ai Giochi su una pista che conosco bene, è un’enorme opportunità. In tutte le altre Olimpiadi avevo fatto forse una o due gare sullo stesso pendio, ma questa volta è totalmente diverso”. Così la stella dello sci alpino, la statunitense Lindsey Vonn, in una intervista a La Repubblica, alla vigilia delle prove di CdM sulla Corviglia di St. Moritz, parlando dei Giochi di Milano-Cortina, al via tra meno di due mesi.

“Devo fare i conti, ma forse ho gareggiato 40, 50 volte sulla Olympia delle Tofane: molte di più delle altre ragazze. Non ci alleneremo quasi per niente fino alle Olimpiadi: è più pericoloso allenarsi che gareggiare, e io voglio restare sana”. L’americana, la più veloce nelle prove della prima discesa della stagione a St. Moritz, riparte dal secondo posto nel superG di Sun Valley dello scorso marzo. “È stata una stagione di alti e bassi quella passata. Ho iniziato bene, ho faticato a metà e poi sono riuscita a concludere alla grande. A Sun Valley ho trovato la sicurezza che cercavo. Ho sfruttato quello slancio, e mi sono portata avanti per tutta l’estate, a Park City, in Nuova Zelanda, in Cile: quello è il tipo di risultato che voglio”, ha spiegato.

Per quanto riguarda la sua condizione fisica: “Mi sento bene. In palestra tutto va alla grande. Il corpo non è dolorante, sono forse nella forma migliore di sempre. Mai sono stata così attenta alla dieta e alla preparazione, ho messo su più di 5 chili di muscoli. Per l’età che ho mi sento dannatamente bene, se penso che mi sono rotta il primo crociato nel 2013, ne è passato di tempo”.