Battibecco Crosetto-Travaglio: “Nato alleanza solo difensiva”. “E allora quello che ha fatto nei Balcani e in Iraq cos’è?” – Video

di Redazione Politica
Acceso dibattito ad Atreju tra il ministro della Difesa e il direttore del Fatto
“La Nato ha provocato la Russia per 20 anni, allargandosi a Est e violando tutti i patti. È una storia che va a detrimento del popolo ucraino, che non c’entra niente”. Lo ha detto Marco Travaglio, che alla festa dei giovani di Fratelli d’Italia, Atreju, ha intervistato Guido Crosetto. Tra il direttore de il Fatto Quotidiano e il ministro della Difesa è nato un botta e risposta sul ruolo della Nato nel rapporto con la Russia. “Come funziona l’ingresso nella Nato?” ha domandato Crosetto, che poi ha raccontato l’adesione della Svezia, il cui via libera all’Alleanza atlantica è stato dato dopo due anni e mezzo dall’inizio della guerra in Ucraina. “Capite, la Svezia ha impiegato due anni e mezzo a entrare nella Nato, la Russia ha impiegato un giorno a invadere l’Ucraina. L’alleanza è unicamente difensiva, i Paesi democratici che vi aderiscono non stanno accerchiando nessuno”. A quel punto Travaglio ha replicato: “Potrei farle notare che l’alleanza difensiva ha aggredito la Serbia, miglior alleato della Russia in Europa, l’Iraq, miglior alleato della Russia nel Golfo, e la Libia, miglior alleato della Russia in Nordafrica”.

