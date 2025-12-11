Il mondo FQ

Austria, il parlamento approva il divieto per le ragazze sotto i 14 anni di indossare l’hijab a scuola

Redazione Esteri
La misura è stata approvata a larga maggioranza dal Parlamento di Vienna. Contrario il partito dei Verdi che parla di legge incostituzionale
In Austria, d’ora in avanti, le ragazze con meno di 14 anni non potranno più indossare l’hijab a scuola. La decisione è stata approvata dal Parlamento di Vienna a larga maggioranza. Secondo il governo guidato dal conservatore Christian Stocker del Partito popolare austriaco, il divieto mira a proteggere le ragazze dall’oppressione. Il partito dei Verdi, all’opposizione, ha votato contro il bando del velo islamico, affermando che si tratta di una misura incostituzionale.

La decisione è stata già contestata da attivisti e gruppi per i diritti umani, che parlano di discriminazione e denunciano il rischio di creare divisioni all’interno della società austriaca. Alle ultime elezioni politiche, il partito di estrema destra Fpo aveva sfiorato il 30%.

