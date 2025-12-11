Il mondo FQ

Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore, il video degli indagati che si scambiano il denaro

La polizia ha eseguito i fermi in sette province italiane. Coinvolti italiani, albanesi, cinesi e nigeriani in un giro di fatture false
Emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. La polizia di Stato ha eseguito nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani. Perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta irreperibile. Le indagini della squadra mobile di Brescia – avviate nel mese di marzo 2025 a seguito di una truffa milionaria perpetrata ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni di Firenze – avrebbero scoperto un giro d’affari illegale.

