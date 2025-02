“Sono rimasta sempre in contatto con Sofi in questi ultimi sei anni. Parliamo tutto il tempo, la nostra è un’amicizia che durerà per sempre.” Lindsey Vonn, campionessa di sci statunitense tornata a gareggiare a 40 anni dopo essersi ritirata 6 anni fa, ha raccontato a La Repubblica del suo rapporto con la fuoriclasse azzurra Sofia Goggia: “Qui a Saalbach l’ho vista un paio di volte. Sono contenta di averla aiutata a Beaver Creek quando mi ha chiesto consigli, se avrà bisogno di altro io ci sarò sempre per lei“.

I Mondiali di sci in Austria si sono aperti quest’oggi con lo storico trionfo dell’Italia nel parallelo a squadre misto. E di successi ne sa qualcosa anche l’americana: “Non sono qui per dimostrare niente a nessuno. La maggior parte di queste ragazze non ha tempo libero da molti anni, non conosce pause. Sono messe sotto pressione da se stesse, dalla loro squadra. Io invece ho la mente completamente libera quando sto sciando. Questo perché mi piace sciare“. Vonn ha quindi ammesso: “Non c’è nessun’altra ragione per cui sono qui. Sapete, nei Mondiali e nelle Olimpiadi devi saper gestire la pressione e le aspettative. Io non ne ho in questo momento. Sono sicura che l’anno prossimo alle Olimpiadi di Milano Cortina, se farò parte della squadra, ci saranno invece”. Un altro grande atleta che ha saputo dimostrare di saper reggere qualsiasi tipo di pressione è Jannik Sinner. Proprio riguardo l’altoatesino, la statunitense ha ammesso: “Anche con Jan sono sempre in contatto. Siamo buoni amici. L’altro giorno lui era a Plan de Corones, e mi è dispiaciuto non poterlo incontrare. Ma prima o poi scieremo di nuovo insieme. Lui ora ha molto da fare e molti altri trofei da vincere. Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura. Prima, però, entrambi abbiamo un lavoro da fare.”