Tra Tarantino e la Disney Pixar. Sì, i confini delle Domeniche Bestiali sono così vasti che se si parlasse di cinema potresti metterci dentro di tutto. Una rustica bestialità tarantiniana, con un bombardamento approssimativo grazie ad “armi” agricole fino ad arrivare alle emozioni come nel film “Inside Out”, e ovviamente nelle Domeniche Bestiali quali possono essere le emozioni dominanti? Imbarazzo, in tantissimi toni diversi.

VOLANO GHIANDE

La gamma dei “lanci” dagli spalti al campo è ampia e nonostante questa sciagurata rubrica ormai abbia una certa età, va riconosciuta la propensione al rinnovamento. Come in Promozione Liguria, con la multa da 300 euro comminata al Santerenzina: “Per la condotta dei propri sostenitori i quali al 38′ st colpivano con alcune ghiande l’AA2 alla schiena e alla testa, senza provocare conseguenze lesive”.

SAN SEVERO CITTÀ APERTA

Chi può dimenticare il capolavoro di Roberto Rossellini, primo capitolo della trilogia della guerra antifascista? Nessuno, tanto che a San Severo tentano di emularlo, almeno seguendone i concetti, lasciando aperto tutto: “La porta dello spogliatoio arbitrale presentava la serratura rotta sicché lo spogliatoio è rimasto aperto ed incustodito. La recinzione che separava i tifosi dagli spogliatoi risultava aperta”. Aperture che hanno fruttato una multa da cento euro per il San Severo Calcio 1922, che gioca in Promozione.

SLIPING BEAUTY

In India si sono spinti ancora oltre: il giocatore spagnolo Iker Guarrotxena è stato espulso… prima ancora di cominciare. Motivo: gli slip del colore sbagliato. La scena è stata questa: il guardalinee guarda l’intimo, l’arbitro guarda il guardalinee, il giocatore guarda nel vuoto, chiedendosi dove abbia sbagliato nella vita. Va a cambiarsi, ma dopo aver risposto all’arbitro in maniera volgare. Risultato: rosso diretto pre-fischio. Un traguardo storico: non era mai successo che la biancheria facesse più danni di un fallo da dietro.

I FIGLI SO PIEZZ E…

E poi c’è il momento “famiglia” che non ti aspetti: il calciatore Danilo in un’intervista post partita e il figlio di 6 anni. Il Flamengo campione in Libertadores ha appena vinto anche il campionato in Brasile. Ai microfoni delle tv ci va proprio l’ex capitano della Juventus, in quel clima di festa accompagnato dal figlioletto, che pensa bene in favor di microfono di prodursi in un “Io tifo Fluminense”, squadra acerrima rivale del Flamengo. Imbarazzato Danilo gli tappa la bocca, e poi scrive sui social “Una settimana senza tv e videogame”.