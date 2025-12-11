Sei punti su dodici: l’Italia in Champions continua a essere ondivaga, un passo avanti e un altro indietro. Breve riassunto: splendida vittoria dell’Atalanta (2-1) sui campioni del mondo del Chelsea, successo sofferto (2-0) della Juventus sui ciprioti del Pafos che per un’ora mettono alla frusta gli “spallettiani”, sconfitta dell’Inter (0-1) che contro il Liverpool paga le rigidità arbitrali europee, ma anche l’ingenuità di Bastoni, ennesimo flop in trasferta del Napoli (0-2), stracciato dal Benfica dell’eterno Mourinho.

Citazione per l’Arsenal, che con il 3-0 a Bruges continua a marciare a punteggio pieno e si mette alle spalle il ko in Premier con l’Aston Villa. Il Manchester City sbanca meritatamente il Bernabeu (2-1) e il destino di Xabi Alonso alla guida del Real Madrid è ora nelle mani dell’Alaves, prossimo avversario nella Liga: Florentino Perez sta già ragionando sul nuovo allenatore. I campioni in carica del PSG pareggiano a Bilbao (0-0), il Bayern rialza la testa e demolisce lo Sporting Lisbona (3-1). Cinquantacinque gol il bottino totale: media 3,05.

IN – Lode a Mou: ha rimesso in pista il Benfica

8 ATALANTA

Regala la pagina più bella di questa sesta giornata. Il 2-1 sul Chelsea è pieno di buone cose, soprattutto la posizione in classifica, che vede ora i bergamaschi al quinto posto, migliore delle italiane e con la qualificazione diretta agli ottavi a un passo. Palladino sta certificando quanto sia stata sbagliata la scelta-Juric.

7,5 MOURINHO

Sei punti nelle ultime due partite e il Benfica è tornato a galla: i playoff non sono più un sogno. Il calendario è pesante, prima la Juventus a Torino e poi il Real Madrid a Lisbona, ma Mourinho è un competitor da Champions e ha rimesso in pista una squadra indebolita dalle vicende di mercato. Lode a Mou, che si gioca il futuro in Europa contro un vecchio nemico (la Juve) e un passato ormai lontano (il Real).

7 COPENAGHEN

C’è del calcio in Danimarca: il 3-2 della banda di Neestrup sul campo del Villarreal vale il 24° posto in classifica. La prossima sfida è contro il Napoli, stessi punti in classifica (7), ma miglior differenza reti, seppure solo di un gol. Nel gelo del Parken, il 20 gennaio 2026 sarà un vero spareggio.

7 MADUEKE

Doppietta a Bruges e l’Arsenal continua il volo. A Londra ancora non sono chiare le potenzialità di questo giocatore inglese che, tra giovanili e prima squadra, ha fatto il giro delle squadre della capitale britannica: Crystal Palace, Tottenham e Chelsea prima di approdare, pochi mesi, fa alla corte dei Gunners.