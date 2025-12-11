Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 20:29

Ad Atreju il confronto tra Nordio e Silvia Albano di Magistratura democratica. E Delmastro fa il pronostico: “Al referendum vittoria netta del Sì”

di Manolo Lanaro
Icona dei commenti (0)
La presidente di magistratura Democratica al Fattoquotidiano.it: "Si vuole impedire ai giudici di ostacolare la politica"
Icona dei commenti Commenti

Era un dibattito molto atteso quello sulla separazione delle carriere dei magistrati che è andato in scena oggi ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, in corso a Roma. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio si è confrontato con Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica. Sul palco per il sì al referendum anche Alberto Balboni, senatore Fdi e presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Antonio Di Pietro e Sabino Cassese. “Il referendum non è su come funzione la giustizia né su come funziona la magistratura, ma sull’impedire ai giudici di ostacolare la politica” ha detto Albano al Fattoquotidiano.it. E il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove ha voluto fare il suo pronostico sul referendum. “Vittoria netta del sì”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione