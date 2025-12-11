Era un dibattito molto atteso quello sulla separazione delle carriere dei magistrati che è andato in scena oggi ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, in corso a Roma. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio si è confrontato con Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica. Sul palco per il sì al referendum anche Alberto Balboni, senatore Fdi e presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Antonio Di Pietro e Sabino Cassese. “Il referendum non è su come funzione la giustizia né su come funziona la magistratura, ma sull’impedire ai giudici di ostacolare la politica” ha detto Albano al Fattoquotidiano.it. E il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove ha voluto fare il suo pronostico sul referendum. “Vittoria netta del sì”.