“Qui in questo in questo istituto vengono sviluppate queste iniziative che sono emblematiche, esemplari. Naturalmente non si può ignorare che non è dovunque così, che vi sono istituti che hanno una condizione totalmente inaccettabile, vi sono istituti in cui non vi sono attività simili”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’istallazione permanente Benù di Eugenio Tibaldi alla Casa Circondariale femminile di Rebibbia. “Occorre che questo messaggio che viene dai cinquant’anni dell’ordinamento penitenziario italiano venga raccolto, sviluppato e praticato. Per questo sono lieto di essere qui e di aver trascorso questi momenti insieme a voi, per sottolineare quanto siano importanti per il nostro paese, per la sua società, questi percorsi di coinvolgimento culturale, professionale, di prospettiva di futuro che vengono assicurati e sviluppati”.