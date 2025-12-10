Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 15:34

Mattarella visita la sezione femminile di Rebibbia: “In alcune carceri condizioni inaccettabili. Qui iniziative esemplari”

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Il Presidente della Repubblica in visita al carcere femminile sottolinea l'importanza dei percorsi culturali e professionali per le detenute
Icona dei commenti Commenti

“Qui in questo in questo istituto vengono sviluppate queste iniziative che sono emblematiche, esemplari. Naturalmente non si può ignorare che non è dovunque così, che vi sono istituti che hanno una condizione totalmente inaccettabile, vi sono istituti in cui non vi sono attività simili”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’istallazione permanente Benù di Eugenio Tibaldi alla Casa Circondariale femminile di Rebibbia. “Occorre che questo messaggio che viene dai cinquant’anni dell’ordinamento penitenziario italiano venga raccolto, sviluppato e praticato. Per questo sono lieto di essere qui e di aver trascorso questi momenti insieme a voi, per sottolineare quanto siano importanti per il nostro paese, per la sua società, questi percorsi di coinvolgimento culturale, professionale, di prospettiva di futuro che vengono assicurati e sviluppati”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione