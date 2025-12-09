di Giorgio Boratto

Trump evoca la fine dell’Europa; ma a giungere verso la chiusura della civiltà sono senz’altro gli Usa con Trump piuttosto che l’Europa. Nei rapporti tra Usa e Europa, Donald Trump profetizza, nel nome del Make America Great Again, la non sopravvivenza del vecchio continente. Uno dei punti in discussione al quale Trump contesta all’Europa è la censura della libertà di parola e la repressione dell’opposizione politica… cose che possono essere tranquillamente rivolte agli Usa. Ma con che faccia si presenta Donald Trump per dire queste cose? Proprio lui che con il programma MAGA sta portando gli Usa nel periodo più oscuro della sua storia. Tutti i cambiamenti portano a mettere in gioco l’anima stessa degli Usa.

Al vertice del governo di Trump ci sono persone che non credono nella libertà scientifica e academica arrivando a negare i cambiamenti climatici solo per affermare il loro american way of life.

Uscita dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità); ritiro dagli accordi di Parigi sul clima; università sotto attacco e immigrazione demonizzata; sono i presupposti della ricerca di un potere autocratico. Poi per gli Usa l’Europa rappresenta inclusione e tolleranza, cose in contrasto con l’ala conservatrice statunitense; quella che abbraccia la supremazia bianca. In breve sono gli Usa, sono loro che hanno imboccato la strada del declino; un declino anche di civiltà.

D’altronde non dimentichiamoci quando Trump affermò che l’Ue è stata fatta per combattere gli Stati Uniti; ora per andare contro a lui. La visione che ha Trump e poi tutto l’entourage del presidente Usa dell’Europa è di un nemico, un concetto condiviso da tutti i conservatori del mondo che contestano il sistema di valori fatto di regole e libero commercio, come di accoglienza e rispetto per identità di genere e diritti etnici, religiosi e di civiltà… ma dobbiamo essere consapevoli che questo nostro vecchio continente può continuare ad essere un faro per il futuro.

D’accordo che è indietro sul campo tecnologico nei confronti degli Usa e della Cina, ma sulle scelte ecologiche e per la salvaguardia dei cambiamenti climatici siamo in prima linea nel mondo. Questo alla lunga ci salverà.

Dovremo però rilanciare su basi nuove un rapporto non con gli Usa ma con l’Africa: sarà senz’altro questo continente, denominato con l’Europa il continente antico, a insegnarci la strada per il futuro.

