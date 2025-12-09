Da casa nostra all’Europa fino all’altra sponda dell’Oceano e in Medioriente, con la destra messianica ultraortodossa israeliana. ‘Millennium’ nel suo nuovo numero indaga su cosa sta accadendo nella politica e in molti leader internazionali. “Nel momento in cui le democrazie liberali non riescono a dare più risposte che soddisfino i bisogni dei cittadini, ecco che bisogna rivolgersi a qualcosa che sta sopra di noi” spiega il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez, che ha presentato il numero alla fiera Più libri, più liberi insieme a Valentina Petrini e Alessandro Orsini. “Il rischio? Che i cittadini possano pensare che la politica non sia più la soluzione dei problemi e che la soluzione possa arrivare dall’uomo o dalla donne forte, meglio se unta dal Signore”.

“Viviamo in un mondo in cui molte persone sono religiose, a differenza di quello che molti credono e quindi c’è il problema di poter strumentalizzare e manipolare il sentimento religioso dei cittadini a fini politici” afferma il professor Orsini. “La politica imbarca la religione perché attraversa una delle crisi più forti della democrazia” segnala la giornalista Valentina Petrini.

Il nuovo numero di Millennium “Dio è con noi” in edicola, in libreria e negli store online dal 12 dicembre