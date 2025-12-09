C’è stato qualcosa di peggio nella vicenda Folorunsho, in cui il giocatore del Cagliari ha ricoperto di orribili insulti sessisti la mamma del romanista Hermoso – anche il giocatore spagnolo avrebbe usato qualche parola deprecabile, ma senza raggiungere il livello e i toni del suo avversario –, episodio rilanciato più volte dalle televisioni: si tratta delle norme della giustizia sportiva e dei commenti social che ripropongono, purtroppo, un calcio da Medioevo, se non da preistoria. La prova tv non può essere usata. L’articolo 61, comma 3, prevede il suo utilizzo “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal Var”. Tradotto: si punisce la bestemmia, ma non gli insulti sessisti come quelli rivolti da Folorunsho alla mamma di Hermoso. Va bene tutto, siamo un paese cattolico e abbiamo il Vaticano in casa, ma sarebbe ora di allargare gli orizzonti. Non è accettabile quello che abbiamo visto domenica in diretta televisiva da Cagliari. Non si possono offendere donne e madri, sapendo di passarla liscia. Com’era la storia di “donna, madre e cristiana”? Ecco, rilanciamo la palla. È poi un trionfo dell’ipocrisia segnarsi il viso di rosso per celebrare il NO alla violenza delle donne e poi non intervenire quando in campo volano insulti a madri, moglie, fidanzate e sorelle.

Nell’attesa di una auspicabile revisione del regolamento che consenta l’uso della prova televisiva anche nei “casi” Folorunsho – che si è scusato due volte sui social -, c’è un modo per prendere provvedimenti anche nelle lacune della giustizia sportiva. Il più semplice chiama in causa la federazione. Il giocatore del Cagliari fa parte, seppure in modo saltuario, del giro azzurro. Ha giocato due partite nell’era-Spalletti, il 9 giugno 2024 l’amichevole contro la Bosnia a Empoli e il 15 giugno a Dortmund contro l’Albania nell’esordio europeo. Spiccioli di gioco (entrò in campo al 76’ e al 92’), ma fanno curriculum. La federazione potrebbe prendere posizione ed escluderlo ufficialmente per un periodo “tot”, a prescindere dalle intenzioni di Gattuso. Una misura esemplare, per lanciare un messaggio chiaro e forte all’ambiente.

La seconda cosa sconfortante è stata la lettura, sui social, di messaggi che ci riportano davvero al “la partita è maschia”, “il calcio non è sport da donne o da signorine” “quello che succede in campo, lì finisce”. Nel 2025, prendere nota che si siano ancora migliaia di persone che considerano il calcio una zona franca è prima di tutto una sconfitta culturale: ci riporta al Medioevo e forse anche alla preistoria. Bisogna piantarla di liquidare episodi come quello di Cagliari con la tesi ottusa che il calcio è una zona franca e tutto deve essere giustificato all’altare della trance agonistica. Non esistono zone franche per la civiltà. Il calcio deve adeguarsi ed è ora di ficcarselo bene nelle cocuzze. Questo andazzo è quello che ha lasciato fiorire negli anni Novanta gli episodi di razzismo, fuori e anche in campo. È la subcultura del “devi morire”, “tua madre è una putt…”, dei cori che richiamano l’Heysel, la tragedia di Superga, la morte di Paparelli. La verità amara, semmai, è un’altra: non esiste un luogo delle nostre vite più incivile e retrogrado del mondo del calcio. Dove, sia chiaro per tutti, giornalisti compresi, fare battute sulle donne non è mai passato di moda.

In Inghilterra due giorni fa Joey Barton, ex calciatore con un passato di violenze, di risse e di arresti – chiedere all’ex laziale Dabo, aggredito in allenamento e costretto ad andare in ospedale per una mandibola fratturata -, è stato condannato a 18 mesi con la condizionale e a fare duecento ore di servizi sociali, con l’aggiunta di una multa di 20mila sterline, per una serie di commenti sessisti apparsi su X, rivolti a due ex giocatrici, Lucy Ward e l’ex juventina Eni Aluko, e al conduttore Jeremy Vine. In buona sostanza, contro le ex giocatrici Barton sfogò il suo disprezzo nei confronti del calcio femminile, mentre nei messaggi rivolti a Vine s’insinuava che fosse un pedofilo. Barton, uscendo dal tribunale, ha abbassato la cresta: “Non volevo offendere nessuno, mi sono fatto prendere la mano”. Barton, 43 anni, ha un seguito di 2.521.786 persone su X. I suoi messaggi raggiungono una platea consistente. Era giusto intervenire. In Inghilterra, dove prendono sul serio i comportamenti, in campo e fuori, giustamente non scherzano.