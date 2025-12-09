Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 12:51

Famiglia nel bosco, la tutrice: “Stiamo ragionando coi genitori sull’obbligo scolastico per i figli” – Video

di Redazione Cronaca
Maria Luisa Palladino spiega il parere negativo alla revoca dell'allontanamento
“Siamo tutti sereni”. Ha risposto così ai giornalisti Maria Luisa Palladino, la tutrice nominata dal tribunale per i Minorenni dell’Aquila, arrivando in auto davanti alla casa-famiglia di Vasto dove si trovano i figli di Catherine e Nathan. Qui oggi si tiene l’incontro con il rappresentante dell’Ambasciata d’Australia. Ai cronisti che le hanno chiesto i motivi del parere negativo da lei dato alla richiesta di revoca del provvedimento di allontanamento dai genitori, Palladino ha risposto: “Si sta valutando la scuola, primariamente è quella la ragione per cui si sta tentando di prorogare questo termine, ma di poco solo per ragionare con i genitori sull’obbligo scolastico che il nostro ordinamento prevede”, ha concluso prima di entrare nella struttura. La tutrice e la curatrice avevano ritenuto ancora troppo breve il periodo di “osservazione” trascorso dall’ingresso dei bambini nella struttura protetta per stabilire se le criticità siano superate.

